Москвичей предупредили о ночных заморозках

Москвичей предупреждают о ночных заморозках. По прогнозам Гидрометцентра, столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до минус двух градусов. Синоптики успокаивают –днем так холодно не будет, в выходные воздух прогреется до 15–17. Тем не менее, после продолжительной жары такой перепад сильно ощутим. По прогнозам, в ближайшие две недели погода будет неустойчивой, с дождями и ветром. Ближе к концу сентября в столицу все-таки может прийти бабье лето.

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