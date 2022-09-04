В Москве провели благоустройство территории школы в районе Сокол

Ученики одной из школ в районе Сокол теперь смогут проводить время на свежем воздухе с еще большим комфортом. На территории учебного заведения № 1384 имени Леманского завершили благоустройство.

Теперь там есть удобная спортивная площадка и зона для отдыха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.