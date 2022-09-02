Московские клиники будут автоматически сообщать о болезни ребенка в школу

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Московские клиники теперь будут автоматически сообщать о болезни ребенка в школу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что родителям больше не нужно самим уведомлять учителей о том, что ребенок пропустит занятия. Передавать в образовательное учреждение информацию о болезни ребенка и периоде освобождения от физкультуры смогут как федеральные, так и частные клиники.
"К началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки по форме 095/у в цифровом виде. В новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученным от частных и федеральных клиник", – сообщила она.
С перечнем медучреждений, которые передают данные о болезни ребенка в школу, можно ознакомиться на портале Мосгорздрава. Москвичам также доступна информация о всех выданных справках в электронной медкарте ребенка в разделе "Справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее стало известно, что все столичные детские поликлиники перешли на электронные медкарты. Ракова отметила, что это удобно для родителей маленьких пациентов – больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой – прямо в смартфоне.
Она также добавила, что электронные медкарты облегчили врачам процесс поиска ранее поставленных диагнозов, ведь в них вся информация о пациенте представлена в удобном структурированном формате.
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