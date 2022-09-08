Москвичи назвали улицу Старый Арбат самой комфортной для прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Участники проекта "Активный гражданин" определили наиболее красивые улицы и любимые музеи, а также оценили цветочное оформление столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, улица Старый Арбат стала лидером по числу голосов за самую комфортную улицу для летних прогулок, набрав 17% голосов. На втором месте оказалась улица Никольская с 14%, на третьем – Кузнецкий Мост (почти 10%). Всего в голосовании участвовали 199 958 человек.
Музей-заповедник "Коломенское" с 15% голосов выбран любимым музеем москвичей, около 12% жителей столицы выбрали музей-заповедник "Царицыно", 10% – центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Всего в голосовании приняли участие 215 590 горожан.
Кроме того, состоялось и голосование за цветочное оформление Москвы, согласно результатам которого, на "5" оформление города оценили 56% активных граждан, на "4" – свыше 24%. Еще порядка 11% выбрали вариант ответа "Неплохо, но можно было бы и лучше". В голосовании участвовали 192 286 жителей столицы.
Уточняется, что более 2,8 миллиона человек приняли участие в 14 голосованиях серии "Лето активного гражданина".
Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.
Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. Например, в парке "Коломенское", проголосовать за который смогут пользователи, есть необычный дуб, исполняющий желания.
"Это наш город": москвичи смогут выбрать названия улиц и станций метро
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