Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичам предложили выбрать лучшую смотровую площадку столицы на сайте проекта "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
В голосовании участвуют девять локаций, среди которых – колокольня Ивана Великого на Соборной площади Кремля, крыша Центрального детского магазина, арка Парка Горького, крыша павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, а также смотровые площадки на Воробьевых горах, в храме Христа Спасителя, башне "Федерация" в Москве-Сити, парке "Зарядье", Российской академии наук.
При этом пользователи могут выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой.
Голосование проходит в рамках спецпроекта "Лето активного гражданина", который посвящен городской инфраструктуре и летнему отдыху. В материалах всех летних голосований спрятаны буквы и цифры промокодов, сложив которые можно выиграть дополнительные баллы, билеты в городские музеи, сувениры и пригласительные на специальные мероприятия.
Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" жителям Москвы предложили оценить цветочное оформление города. Летом 2022 года городские клумбы украсили 55 миллионами цветов. Общая площадь засаженных клумб составила более 800 тысяч квадратных метров. Еще 11 лет назад столичные клумбы оформляли цветами в экспериментальном формате.
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