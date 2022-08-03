Москвичам предложить оценить цветочное оформление города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы предложили оценить цветочное оформление города на сайте проекта "Активный гражданин". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что летом 2022 года городские клумбы украсили 55 миллионами цветов. Общая площадь засаженных клумб составила более 800 тысяч квадратных метров.

Еще 11 лет назад столичные клумбы оформляли цветами в экспериментальном формате. Сейчас же у каждого цветника есть паспорт, на основании которого специалисты индивидуально подбирают для клумб растения.

Участники голосования смогут выбрать один из 5 предложенных вариантов, а также оставить свой ответ. Опрос организовали в рамках серии голосований "Лето активного гражданина".

В ходе участия в опросах пользователи смогут отыскать буквы и цифры промокодов. Их можно будет обменять на билеты в городские музеи, сувениры проекта и другие призы.

Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные пространства для свиданий. Участники голосования смогут выбрать одну из 18 площадок или предложить собственный вариант ответа. В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.