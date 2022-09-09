Песков поздравил жителей Москвы с наступающим Днем города

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днем города. Об этом сообщает РИА Новости.

"Москвичей поздравляю с наступающим Днем города", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о планах Владимира Путина по случаю празднования 875-летия Москвы. По его словам, 10 сентября глава государства посетит "Лужники" и "Зарядье", а также дистанционно откроет колесо обозрения на ВДНХ.

По случаю Дня города в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также кинотеатрах сети "Москино".

