В Кремле рассказали о планах Путина на День города

13:08
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Владимир Путин в субботу, 10 сентября, по случаю 875-летия Москвы посетит "Лужники" и "Зарядье", а также дистанционно откроет колесо обозрения на ВДНХ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в "Лужники" съездит, там у нас и Международный центр самбо большой новый, и Международный центр бокса тоже президент посетит", – сказал пресс-секретарь президента ТАСС.
Он уточнил, что глава РФ будет в "Зарядье" на торжественном мероприятии, которое посвящено Дню города, а видеоконференция по случаю открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" пройдет совместно с Сергеем Собяниным.
Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин также планирует отдать свой голос на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября. По словам Пескова, о том, в каком формате Путин решит проголосовать, Кремль сообщит дополнительно.
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