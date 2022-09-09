Песков оценил возможность присутствия Путина на похоронах Елизаветы II

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein
Личное присутствие Владимира Путина на похоронах скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой вариант не рассматривается", – приводит ТАСС его слова.
Официальный представитель Кремля также назвал преждевременным обсуждение кандидатуры, которая будет представлять РФ на похоронах Елизаветы II. Данный вопрос будет рассматриваться после объявления протокольной процедуры похорон.
Говоря о королеве, Песков отметил свойственные ей мудрость и международный авторитет. "Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", – добавил он.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.
Старший сын королевы Елизаветы II принц Чарльз стал новым монархом Британии
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