Песков оценил возможность присутствия Путина на похоронах Елизаветы II

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Личное присутствие Владимира Путина на похоронах скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой вариант не рассматривается", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля также назвал преждевременным обсуждение кандидатуры, которая будет представлять РФ на похоронах Елизаветы II. Данный вопрос будет рассматриваться после объявления протокольной процедуры похорон.

Говоря о королеве, Песков отметил свойственные ей мудрость и международный авторитет. "Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", – добавил он.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

