Москвичи и британцы начали приходить к британскому посольству из-за смерти Елизаветы II

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Москвичи и британцы начали приходить к зданию посольства Великобритании на Смоленской набережной, чтобы почтить память королевы Елизаветы II. Об этом сообщает РИА Новости.

За ночь и утро 9 сентября возле здания появились десятки букетов цветов. Москвичи несли красные, белые и желтые розы, хризантемы и лилии. На стихийном мемориале также расставили свечи и положили записки.

Кроме того, в связи со смертью королевы посольство Великобритании обновило фото на своем аккаунте в Telegram. Так, изображение британского герба сменилось на траурное черно-белое.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. На следующий день она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Причиной назвали рекомендации врачей, которые посоветовали королеве уделить время отдыху после приемов.

В связи со смертью Елизаветы II Владимир Путин выразил соболезнования, а у здания посольства Соединенного Королевства в Москве спустили флаг.

