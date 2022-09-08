У здания посольства Великобритании в Москве приспустили флаг

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Флаг Великобритании приспущен у посольства Соединенного Королевства в Москве после сообщения о смерти королевы Елизаветы II, сообщает ТАСС.

Люди несут к посольству цветы, открытки и свечи.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

Известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Президент РФ также попросил передать членам королевской семьи и населению Великобритании слова поддержки и сочувствия.

