Эксперт назвала Елизавету II наиболее информированным государственным деятелем в мире

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Скончавшаяся королева Великобритании Елизавета II еженедельно проводила встречи с премьер-министром для получения информации о событиях в стране, а также хорошо разбиралась в политике и ежедневно изучала парламентские документы, рассказала профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

"То есть других таких монархов в мире вообще нет. Она каждую неделю встречалась с премьер-министром, который информировал ее обо всем, что происходит в стране, не было таких проблем, которые бы она не знала. Елизавета II сознательно устранилась от политики, при том, что она в этих вопросах хорошо разбирается", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что свой рабочий день Елизавета II начинала с подробного изучения парламентских документов и документов из офиса премьер-министра. При этом королева никогда не высказывала свое мнение относительно международных дел.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

