Собянин: еще три городские поликлиники откроются 12 сентября после реконструкции

11:38
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Накануне Дня города в Москве после реконструкции открылись восемь городских поликлиник, еще три обновленных медучреждения начнут работу 12 сентября, сообщил Сергей Собянин.
"С 2020 года мы завершили реконструкцию 66 поликлиник по новому московскому стандарту. В преддверии Дня города открыли восемь обновленных зданий, три готовятся к открытию", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин уточнил, что речь идет о филиале № 3 поликлиники № 180 на Пятницком шоссе в районе Митино, филиале № 3 детской городской поликлиники № 91 на Коломенской набережной в районе Нагатинский Затон и филиале № 2 детской городской поликлиники № 94 на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мнёвники. Они примут посетителей уже в понедельник, 12 сентября.
"Здесь получают медицинскую помощь больше 80 тысяч жителей", – пояснил Собянин.
По его словам, новый московский стандарт реконструкции поликлиник предусматривает обновление практически всех элементов здания, включая фасад и инженерные коммуникации. Кроме того, обновленные поликлиники оснащаются современным оборудованием, удобными зонами ожидания и комнатами отдыха для сотрудников.
"Продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений. Еще в 135 зданиях сейчас идут строительно-монтажные работы. В следующем году планируем завершить программу реконструкции поликлиник", – добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.
Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специалистов. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.
"Это наш город": три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции
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