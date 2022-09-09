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Собянин: еще три городские поликлиники откроются 12 сентября после реконструкции

мэр Москвымедицинагород

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Накануне Дня города в Москве после реконструкции открылись восемь городских поликлиник, еще три обновленных медучреждения начнут работу 12 сентября, сообщил Сергей Собянин.

"С 2020 года мы завершили реконструкцию 66 поликлиник по новому московскому стандарту. В преддверии Дня города открыли восемь обновленных зданий, три готовятся к открытию", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин уточнил, что речь идет о филиале № 3 поликлиники № 180 на Пятницком шоссе в районе Митино, филиале № 3 детской городской поликлиники № 91 на Коломенской набережной в районе Нагатинский Затон и филиале № 2 детской городской поликлиники № 94 на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мнёвники. Они примут посетителей уже в понедельник, 12 сентября.

"Здесь получают медицинскую помощь больше 80 тысяч жителей", – пояснил Собянин.

По его словам, новый московский стандарт реконструкции поликлиник предусматривает обновление практически всех элементов здания, включая фасад и инженерные коммуникации. Кроме того, обновленные поликлиники оснащаются современным оборудованием, удобными зонами ожидания и комнатами отдыха для сотрудников.

"Продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений. Еще в 135 зданиях сейчас идут строительно-монтажные работы. В следующем году планируем завершить программу реконструкции поликлиник", – добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специалистов. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

"Это наш город": три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

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