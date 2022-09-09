Праздничную подсветку включат на Арбате и Тверской улице в честь Дня города

Более 4,5 тыс инсталляций украсят Москву 9 сентября

Свыше 4,5 тысячи различных инсталляций и конструкций украшают Москву в честь Дня города. Об этом в интервью Москве 24 сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оформление – это наша система работы, мы ее готовим всегда и ко всем праздникам, но при этом включаем элементы той или другой тематики, которые необходимы. В данном случае это элементы 875-летия города Москвы. Надо сказать, что более 4,5 тысячи различных инсталляций, различных конструкций сегодня украшают городские территории", – пояснил он.

По словам Бирюкова, специалисты не забыли подготовить и архитектурно-художественную подсветку на Арбате, на Тверской улице и на других центральных магистралях. При этом, как уточнил заммэра, площадки, которые украсили к празднику, есть в каждом районе Москвы.

В этом году также обустроили большое количество дополнительных цветников. Это сделали для того, чтобы поднять настроение горожанам. Вечером же в праздничный день жителей и гостей столицы ждет салют.

"Вот этот комплекс говорит о том, что правительство города во главе с мэром Сергеем Собяниным, системно подготовились к проведению праздничных мероприятий. К празднику коммунальщики готовы. Но праздник должен быть чистым, праздник должен быть красивым, поэтому более 80 тысяч человек – специалистов комплекса городского хозяйства, будут заниматься обустройством города и уборкой в эти праздничные дни", – заявил Бирюков.

Большое интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в честь 875-летия столицы в период с 9 по 12 сентября в городе проведут более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".

По случаю праздника 10 сентября на Москве-реке состоится парад судов. Мероприятие начнется в 10:00 у Новоспасского моста. Гости парада смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей.