Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве в День города

В субботу, 10 сентября, в столице откроется фестиваль “Театральный марш”. В саду "Эрмитаж" соберутся более десяти московских театров и под открытым небом представят свои лучшие постановки.

Одно из самых ожидаемых событий – музыкальный спектакль театра имени Пушкина “Москва и москвичи”. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.