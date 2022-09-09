В парке "Красная Пресня" открылась выставка "Москва будущего глазами художников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня основания города, открылась в парке "Красная Пресня". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, посетители эспозиции смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века.

На выставке представлены рекламные открытки, выпущенные более 100 лет назад кондитерской фабрикой товарищества "Эйнем", а также работы современного художника Дмитрия Лигая.

Экспозицию можно посетить до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.

До этого глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.

