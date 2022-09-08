В рамках акции "Московская музейная неделя" более 970 тыс человек посетили выставки

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С сентября 2021 года свыше 970 тысяч человек посетили столичные выставки в рамках "Московской музейной недели", сообщил Сергей Собянин.
"Городские выставки можно бесплатно посетить в рамках акции "Московская музейная неделя". С сентября 2021 года такой возможностью уже воспользовались больше 970 тыс. человек – это абсолютный рекорд", – написал он в своем телеграм-канале.
Мэр подчеркнул, что множество новых экспозиций открылось в отреставрированных музеях за последние годы. Так, выставки и творческие встречи проходят в Доме культуры "ГЭС-2" и на Северном речном вокзале.
Он также отметил насыщенность жизни Москвы различными событиями, для проведения которых обновляются и открываются новые культурные объекты. Здания школ и колледжей искусств Москвы делают более современными и удобными для обучения в рамках программы "Искусство – детям".
"В июне в парке "Зарядье" прошел большой концерт школ искусств. В нем приняли участие больше 1,8 тысячи ребят. Вернулись всеми любимые фестивали "Московских сезонов". В саду "Эрмитаж" и парке искусств "Музеон" с большим успехом прошел Московский джазовый фестиваль", – добавил Собянин.
Кроме того, столичные библиотеки и культурные центры становятся полноценными общественными пространствами.
Градоначальник напомнил о скором Дне города, в рамках которого для москвичей подготовлено множество мероприятий.
В последний раз акция "Московская музейная неделя" проходила в столице с 11 июля по 17 июля.
Как отмечала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в рамках акции можно было бесплатно посетить 39 музеев, а на некоторых площадках – ознакомиться с выставками работ именитых фотографов.
Больше 200 тыс человек приняли участие в "Московской музейной неделе" в июле – Собянин
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