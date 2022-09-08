Первый участок трассы М12 Москва – Казань запущен. Он соединил Центральную кольцевую автодорогу с Московским большим кольцом. Протяженность отрезка составила 23 километра.

Проезд по новому участку платный. Когда будет готова вся трасса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.