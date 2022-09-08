Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы накануне Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские службы Москвы с пятницы, 9 сентября, перейдут на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – сказал он.

Бирюков отметил, что сотрудники оперативных и ремонтных служб, а также ответственные лица будут дежурить в круглосуточном режиме. По его словам, в городе приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

"Благодаря существующим резервам мощностей они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", – сказал Бирюков.

По его словам, также в столице усилят контроль соблюдения противопожарных мер, работы электрических сетей и антитеррористической защиты топливно-энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

"На особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования юбилея столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество коммунальной техники", – заключил вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября для жителей и гостей Москвы в круглосуточном режиме будут работать столичный метрополитен и МЦК. Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.