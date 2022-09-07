Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом в преддверии Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным водителям посоветовали пользоваться общественным транспортом во время подготовки к Дню города. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Уже сегодня ночью (с 7 на 8 сентября) начнут действовать ограничения в центре для транспорта в столице в связи с подготовкой к празднованию Дня города. Движение в районе перекрытий будет затруднено", – говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе напомнили, что с 00:01 8 сентября до 08:00 12 сентября будет ограничено движение:

по улице Тверской: от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и соседним переулкам;

по улице Моховой: от улицы Воздвиженки до улицы Тверской.

Кроме того, движение будет запрещено по Театральному проезду, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в местах перекрытий движения временно будет запрещена парковка.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября для жителей и гостей Москвы в круглосуточном режиме будут работать столичный метрополитен и МЦК. Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.