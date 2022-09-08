Дворцы и центры творчества подготовили мероприятия для школьников ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные дворцы и центры творчества подготовили праздничные мероприятия для школьников ко Дню города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Так, 10 и 11 сентября пройдут концерты, мастер-классы, квизы, спортивные, туристские и другие активности. Мероприятия будут проходить очно и онлайн.

В пресс-службе рассказали, что 10 сентября Московский дворец пионеров проведет праздник "Москва детская – 875".

На Воробьевых горах состоится интерактивное представление "Путешествие по Москве", где герои познакомят детей с жизнью города в разное время, организуют мастер-классы, интерактивные игры и квесты.

"Мероприятие завершится концертом ансамбля песни и пляски имени Локтева", – говорится в сообщении.

Также в субботу, 10 сентября, Центр развития творчества детей и юношества "Гермес" приглашает на открытие итоговой выставки XIV фестиваля "Фотография как образ мира".

Кроме того, праздничная программа для школьников пройдет во дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, центре творчества имени Косарева, дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова", детском музыкальном театре "Домисолька" и других учреждениях.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.

До этого глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.

