Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь празднования 875-летия Москвы 10 и 11 сентября в Парке Горького состоится фестиваль "Город неравнодушных". Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, которая является организатором фестиваля.

Мероприятие начнется 10 сентября в 11:30 в "Спортсквере" на "Зарядке с чемпионом", сообщили в ведомстве. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00 на главной сцене.

Территорию проведения мероприятия разделят на 4 зоны, где гости смогут ознакомиться с деятельность НКО, волонтеров и благотворительных организаций. Также москвичам расскажут о молодежных проектах.

10 и 11 сентября в 14:00 начнется "Мыльная дискотека" для детей и взрослых. В 19:00 на набережной гости Фестиваля смогут принять участие в карнавальном шествии неравнодушных жителей "Сердце города". Там же можно будет сделать фото с добрыми надписями, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что программа фестиваля включает в себя более 40 мастер-классов, 20 интерактивных спортплощадок, а также лекции, концерты, флешмобы и другие мероприятия. Завершится фестиваль концертом "Неравнодушные сердца".

Ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте фестиваля.

До этого сообщалось, что столичные дворцы и центры творчества подготовили праздничные мероприятия для школьников ко Дню города. Отмечалось, что 10 и 11 сентября пройдут концерты, мастер-классы, квизы, спортивные, туристские и другие активности. Мероприятия будут проводиться очно и онлайн.