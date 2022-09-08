Посвященная московскому спорту выставка пройдет в "Лужниках" в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В рамках празднования Дня города 11 сентября в "Лужниках" состоится выставка достижений столичного спорта "Спорт ЭКСПО". Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.
"Откроет мероприятие презентация проекта "Мой спортивный район": гостям расскажут о его возможностях и доступных видах тренировок. Начало – в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что там же состоится открытая тренировка по бегу, а также пройдет презентация проектов "Показать за 60 секунд" и "Спортивные выходные". Участие в мероприятиях примут звездные гости – олимпийский чемпион Алексей Немов, российский комик Владимир Маркони и другие, добавили в пресс-службе.
"Продолжит программу парад-шествие "Московского спорта": представители 36 видов различных спортивных направлений продемонстрируют сложнейшие упражнения и элементы", – сообщили в ведомстве.
Также гости смогут принять участие во встрече с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым. Она состоится в рамках фестиваля уличного спорта.
В "Лужниках" также проведут открытый мастер-класс по брейк-дансу, лекцию о подготовке к ГТО, массовые сайк-тренировки и другие спортивные мероприятия, добавили в пресс-службе.
На главной сцене выступят MIA BOIKA, Niletto, Юлианна Карулова, Kamazz, Akmal, ФОГЕЛЬ, SEVILLE и другие отечественные исполнители.
"Вход на выставку свободный. Музыкальный партнер мероприятия – радиостанция "Новое радио", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино". На некоторые из событий требуется предварительная регистрация.
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