"Рейд 112": на МКАД столкнулись три автомобиля

В 01:05 на МКАД столкнулись три автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек.

На место происшествия прибыли скорая помощь, экипаж полиции и МЧС.

В 04:25 на 44-м километре МКАД с эстакады на проезжавший автомобиль упала женщина. Погиб один человек. Следствию предстоит выяснить, имеет ли смерть криминальный характер.

В 15:50 на улице Новгородской произошло дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал.

Об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.