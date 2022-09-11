Еще две линии МЦД планируют запустить в течение 1,5 лет

В течение ближайших полутора лет планируют запустить еще две линии Московских центральных диаметров. Сейчас МЦД – это один из самых популярных видов транспорта в столичном регионе.

Со дня запуска перевезли уже 400 миллионов пассажиров. Как развивается сеть? И как изменили диаметры жизнь города?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.