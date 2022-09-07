Водители стали жаловаться, что их вынуждают при покупке ОСАГО страховать недвижимость

Водители снова стали жаловаться, что их вынуждают при покупке ОСАГО еще и страховать недвижимость. Покупатели рассказали, что многие компании не хотят оформлять "автогражданку" без дополнительных услуг.

Такие случаи участились в конце лета, отмечает портал "Банки.ру". Как правило, клиентам навязывают КАСКО, страхование жизни, недвижимости и другое. Иногда дополнительная страховка прибавляет до 50% к цене полиса ОСАГО.

Компании пошли на такой шаг на фоне ухудшения финансовых результатов в сегменте. Но в любом случае это незаконно. Непосредственно сотрудник и сама компания могут нарваться на крупный штраф, а то и вовсе лишиться лицензии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.