"The City": десерты из теста шу

Шу – это не только пирожные, так называется заварное тесто из которого делают эклеры, профитроли и много самых разных десертов. Гастрокритик Александр Ильин попробовал лучшее, что делают в Москве из теста шу и поделится главными хитами.

Ильин посетил несколько столичных заведений – Pims, Savva, Layerz Bakery. Подробнее – в сюжете проекта The City.