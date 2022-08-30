Дептранс рекомендовал автомобилистам не оставлять машины под деревьями из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владельцев автомобилей призвали не оставлять машины под деревьями, соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что в Москве в ближайшие часы с сохранением до 06:00 31 августа ожидаются грозы с дождем, а порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа.

Он будет действовать с 10:00 до 20:00 31 августа.

