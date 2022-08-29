Высокая пожароопасность ожидается в Москве с 29 по 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
С 29 по 31 августа в Москве ожидается высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 29 по 31 августа местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – сообщили в ведомстве.
Москвичам порекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности, а также не прибегать к использованию открытого огня в указанный период.
До этого предупреждение о пожарной опасности пятого класса было установлено в Москве и Московской области до 23:00 28 августа. Об этом сообщал Гидрометцентр РФ. Предполагалось, что в указанный период погода должна была стать потенциально опасной.
Ранее в Московской области продлили ограничения на посещение лесных территорий. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе по-прежнему сохраняется пятый класс пожарной опасности. В пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что в период с 27 по 28 августа в лесах региона произошло 28 возгораний. Общая площадь пожаров составила 41,17 гектара.
Повышенная пожароопасность сохраняется в Москве из-за жары
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