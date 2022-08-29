Ограничения на посещение лесов в Подмосковье продлили до 1 сентября

11:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Московской области продлили до 1 сентября ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Подмосковья.
"В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По данным ведомства, в период с 27 по 28 августа в лесных зонах региона произошло 28 возгораний, общая площадь которых достигла 41,17 гектара. Улучшение пожароопасной остановки специалисты спрогнозировали не ранее чем в сентябре.
До вечера 29 августа в Москве также действует оранжевый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров. Предупреждение установлено до 21:00 понедельника, сообщили в Гидрометцентре. Оранжевый уровень из-за жары будет действовать в Подмосковье до аналогичного срока.
Ранее в Москву вновь вернулись смог и запах гари. Уточнялось, что запах гари ощущался в Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном, Восточном административных округах столицы. Также наблюдался небольшой смог, который фиксируют и жители Южного административного округа.
Состояние воздуха улучшится в Москве на следующей неделе
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