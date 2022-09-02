"Жизнь в большом городе": сезон ремонта

Почти треть россиян предпочитают делать ремонт в своей квартире самостоятельно. Как изменились цены на строительные материалы с введением санкций? Где после ухода иностранных компаний покупают товары для дома и ремонта москвичи? Как в этой сфере работает импортозамещение? Как правильно выбрать бригаду строителей и защитить себя от горе-мастеров?



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