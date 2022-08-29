Пять человек погибли в ДТП в Приамурье

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Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В ведомстве добавили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае. ДТП произошло на автодороге Минусинск – Новоселово. Всех пострадавших доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в две стоящие после ДТП машины на внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе в Москве. Движение в сторону Новоегорьевского шоссе было существенно затруднено.