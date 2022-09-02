Гинеколог объяснила, как беременным женщинам облегчить состояние при смене погоды

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Беременные женщины могут испытывать неприятные симптомы из-за смены погодных условий, сообщила "Газете.ру" врач – акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Мария Селихова.

Она рассказала, что от перепадов температур у будущей матери может ухудшиться самочувствие, у нее могут появиться головные боли, одышка, чувство перебоев в работе сердца, сердцебиение, потливость, резкая слабость и головокружение.

В дни резких изменений погоды врач призвала беременных женщин соблюдать режим дня и спать не больше восьми часов в сутки. Она также посоветовала будущим мамам питаться правильными продуктами, с низким гликемическим индексом, богатыми белками, жирами, "медленными" углеводами и витаминами. По ее словам, следует пить больше жидкости и ни в коем случае не сдерживать мочеиспускание.

При этом она посоветовала на время отказаться от динамичных тренировок, отдавая предпочтение йоге или стретчингу. При головной боли следует измерить артериальное давление. Если оно в норме, для облегчения симптоматики беременной женщине можно принять препарат из группы нестероидных противовоспалительных, но предварительно лучше проконсультироваться со специалистом.

При низких показателях давления советуют заварить тонизирующий напиток, к примеру кофе или какао. При повышенном давлении нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Селихова рассказала, что острые состояния метеозависимость способна спровоцировать только в совокупности с резкими перепадами артериального давления. При этом женщины во время беременности не входят в группу повышенного риска. По словам врача, с увеличением срока организм адаптируется к изменениям в сердечно-сосудистой системе: увеличивается объем циркулирующей крови и общее периферическое сосудистое сопротивление.

Ранее репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали идеальный возраст для рождения ребенка.

Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток. Антипова добавила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины.