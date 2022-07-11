Врач рассказала, можно ли беременным делать МРТ или КТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач по специальности "акушерство и гинекология" Кетеван Ахвледиани ответила, можно ли беременным делать КТ или МРТ, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, за здоровьем матери и плода необходимо следить очень внимательно, поэтому новейшие методы диагностики применяются обязательно, если возникает необходимость.
Однако многие пациенты и даже специалисты до сих пор придерживаются мнения, что женщинам в период беременности не стоит делать МРТ или рентгенографию, отметила врач.
"Уже доказано, что МРТ и КТ не имеют альтернативы. Их проведение возможно в любом триместре беременности. <...> По данным Американского общества акушерства и гинекологии, лучевая нагрузка менее 0,05 грей не несет опасности для плода", – объяснила она.
Ранее эксперт бренда Valdore, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас рассказала, как восстановить густоту волос после беременности.
По ее словам, необходимо добавить в рацион богатые белками продукты, в частности красное мясо.
Кохас подчеркнула, что после родов очень важно есть много клетчатки, растительных жиров и не отказываться от сложных углеводов. Специалист посоветовала есть крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, жирные сорта рыбы и орехи. Также она рекомендовала тщательно подобрать уход за волосами.
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