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Москва 24

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Общество

07:13

Главный акушер Москвы раскрыл статистику дородовых обследований

общество

Фото: depositphotos/Shebeko

К врачу для проведения дородового обследования обращаются лишь 5–7% супружеских пар, планирующих беременность, рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного Депздрава Антон Оленев.

"Иногда мы сталкиваемся с банальными проблемами, которые связаны, например с лечением зубов, лечением хронических очагов инфекции или коррекции сахарного диабета. И очень важно, чтобы беременность наступила на фоне компенсации этих состояний", – сказал специалист в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время женщины следуют общемировым трендам на поздний репродуктивный возраст, поэтому сейчас возраст первых родов в Москве уже превысил 30 лет. По словам врача, это говорит о том, что к данному сроку уже имеются те или иные хронические заболевания, которые обостряются во время беременности.

"Все мировое акушерство и наше московское идет по пути того, что только на ведении беременности или родоразрешении оказание помощи женщине не останавливается, женщина должна иметь возможность получить все виды помощи во время беременности в рамках одного стационара", – подчеркнул Оленев.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года московские роддома и перинатальные центры получат 475 новых инкубаторов для выхаживания недоношенных детей.

"Доктор 24": беременность

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