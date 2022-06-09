Врач предупредила об опасности отеков для беременных женщин

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Отеки у беременных женщин могут стать причиной проблем со здоровьем, вплоть до тромбоза и гибели плода, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог клиники репродукции REMEDI Нина Антипова. Об этом сообщает "Лента.ру".
По ее словам, одной из причин отеков у беременных является венозно-лимфатическая недостаточность, которая вызвана перестройкой гормонального фона.
Антипова пояснила, что прогестерон нарушает проницаемость сосудов и приводит к задержке воды в тканях.
"Варикозная болезнь во время беременности может осложниться тромбозом глубоких вен голени и тромбоэмболией легочной артерии", – отметила она.
Врач подчеркнула, что во второй половине беременности отеки могут быть одним из симптомов преэклампсии (осложнение, связанное с нарушением работы плаценты). При возникновении этого состояния резко повышается давление.
"К последствиям преэклампсии относят инсульт, кому, отслойку плаценты и острую гипоксию плода вплоть до внутриутробной гибели", – привела примеры Антипова.
Специалист также рассказала, что третьей причиной отечности во время вынашивания ребенка могут быть хронические заболевания сердца, сосудов и почек у женщины.
По словам Антиповой, избавиться от отеков помогает отказ от острой и соленой пищи, плавание и массаж.
Ранее врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" Ольга Вуль рассказала, что наличие онкологического заболевания не является поводом для прерывания беременности в большинстве случаев.
Она отметила, что процесс беременности не окажет негативного влияния на течение онкологического заболевания. Не может он и спровоцировать развитие рака. Более того, в ряде случаев беременность может стать профилактикой развития рака молочной железы или шейки матки. Если же заболевание было выявлено в период беременности, лечение осуществляется с рядом ограничений.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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