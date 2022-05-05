Онколог рассказала, стоит ли прерывать беременность при лечении рака

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Наличие онкологического заболевания не является поводом для прерывания беременности в большинстве случаев. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" Ольга Вуль.

Она отметила, что процесс беременности не окажет негативного влияния на течение онкологического заболевания. Не может он и спровоцировать развитие рака. Более того, в ряде случаев беременность может стать профилактикой развития рака молочной железы или шейки матки.

Если же заболевание было выявлено в период беременности, лечение осуществляется с рядом ограничений. В частности, вопрос применения химеотерапии носит индивидуальный характер и во многом зависит от вида онкологического заболевания и темпов его развития.

"Если стандартная химиотерапия начинается в I триместре, существует вероятность спонтанного аборта и врожденных аномалий развития плода, поскольку на I триместре у ребенка формируются органы. Однако существуют исключения, при которых химиотерапия может осуществляться и на I триместре – это лечение онкогематологических заболеваний", – объяснила Вуль.

Специалист подчеркнула, что наименьшее количество проблем химеотерапия вызывает на III триместре беременности. Однако в этом случае сохраняется опасность преждевременных родов, отслойки плаценты или задержки внутриутробного развития.

"Если заболевание уже выявлено и идет процесс системной химиотерапии, планировать роды лучше через три недели после окончания курса лечения. За это время организм успеет восстановить показатели крови", – порекомендовала врач.

Она добавила, что онкологическое заболевание не является препятствием для грудного вскармливания. Исключением не будет являться даже рак молочной железы.

При этом в период химеотерапии от грудного вскармливания лучше отказаться.

"Вернуться к грудному вскармливанию можно после трех недель с окончания курса лечения", – посоветовала онколог.

Ранее ученые из университетской больницы Цюриха в Швейцарии назвали способ снизить риск возникновения онкологии на 61%. Они провели исследование в Австрии, Швейцарии, Германии, Франции и Португалии, в ходе которого были изучены данные более двух тысяч человек. Испытуемые потребляли высокие дозы витамина D, омеги-3, а также придерживались домашней программы физических нагрузок. Результаты исследования продемонстрировали, что комбинация потребления витаминов и занятий спортом способны снизить риск возникновения онкологии.

