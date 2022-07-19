Гинеколог рассказала о последствиях нарушений в работе репродуктивной системы

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Акушер-гинеколог, руководитель Института репродуктивной медицины национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России Татьяна Назаренко порекомендовала женщинам незамедлительно обращаться к врачу в случае нарушения менструального цикла из-за стресса.

По словам специалиста, своевременное решение проблемы поможет женщинам избежать дальнейших нарушений в работе репродуктивной системы.

"Это хорошо известный факт, что женщина может перестать менструировать в тяжелой ситуации, у нее развивается стрессогенная аменорея. Разумеется, не все этому подвержены, все индивидуально – и степень стресса, и его характер, а некоторые и вовсе не сталкиваются с такими проблемами, это зависит и от исходного состояния репродуктивной системы, и от стрессоустойчивости каждого индивидуума", – отметила Назаренко в разговоре с Агентством "Москва".

Эксперт подчеркнула, что аминорея часто наступает при длительном стрессе, а при благоприятном периоде не проходит. Последствием нарушений в работе репродуктивной системы может стать бесплодие.

Гинеколог также напомнила пациентам об обязательном ежегодном посещении врача.

"Нужно отслеживать свой овариальный резерв, для этого раз в год стоит сдавать уровень антимюллерового гормона, делать УЗИ и консультироваться с врачом", – проинформировала специалист.

Ранее врач Юрий Серебрянский назвал причины инсульта у людей молодого возраста. По его словам, чаще всего вероятность инсульта определяет наследственность. Однако причинами также могут стать стресс и магнитные бури.

