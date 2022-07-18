Врач рассказала, как не подхватить инфекцию во время отпуска

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Врач общей практики Светлана Багавиева рассказала Москве 24, что гигиена и правильный рацион питания – лучший способ обезопасить себя от заболеваний в отпуске.
Ранее инфекционисты составили рейтинг болезней, которыми туристы заражаются на российских курортах. На первом месте оказалась ротавирус. Также в список вошли гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем, сообщает газета "Известия".
Чтобы отпуск не был испорчен болезнью, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, отметила врач.
Кроме того, в поездке не стоит трогать диких животных и насекомых, продолжает Багавиева.
"Не переедайте и не экспериментируйте с экзотическими фруктами и блюдами, чтобы не спровоцировать аллергию и заболевания ЖКТ", – добавила эксперт.
Тем, кто имеет хронические болезни, необходимо взять с собой медикаменты, прописанные врачом. Все проблемы со здоровьем стоит решить до отпуска.
Врач добавила, что с собой в поездку стоит взять аптечку. В ней обязательно должны быть антисептики, сорбенты (вещества, которые выводят токсины), обезболивающие с противовоспалительным и жаропонижающим действием, а также бинты и лейкопластыри, средства от диареи и боли в желудке.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться ветрянкой, герпесом, гепатитом А, а также ротавирусом и энтеровирусом. По его словам, все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.
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