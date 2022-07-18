Эксперт назвал способы заражения лихорадкой Марбург

16:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал о путях заражения лихорадкой Марбург.
По словам эксперта, в природе вирус переносят летучие мыши и зеленые мартышки. Отсюда и появилось второе название заболевания – "болезнь зеленых мартышек".
Опасность вируса заключается в его высокой патогенности. От заражения умирает практически каждый второй человек, сообщил Поздняков.
"Путь передачи вируса – тесный контакт с телесными жидкостями, например с кровью. Не воздушно-капельный путь, как для SARS-Cov-2. Чтобы болезнь распространилась по миру, нужно, чтобы больные пациенты активно путешествовали", – отметил врач в беседе с газетой "Известия".
Реальным риском заражения лихорадкой может стать неосторожность в процессе работы в лаборатории, заметил инфекционист. В пример он привел специалистов, исследовавших Эболу и заразившихся из-за неосторожности.
Ранее Роспотребнадзор проинформировал россиян о минимальном уровне заражения лихорадкой Марбург. По словам специалистов, вероятность останется минимальной из-за отсутствия прямого сообщения с Ганой и снижения общей интенсивности пассажиропотока.
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