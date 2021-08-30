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Общество

16:08

Почти 70 человек умерли от неизвестной вирусной лихорадки в Индии

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

За последнюю неделю в индийском штате Уттар-Прадеш умерли 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки. При этом больше половины (40 человек) погибших – дети, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Власти Индии связывают всплеск болезни с высокой влажностью, вызванной проливными дождями, а также высокой температурой. Все это создало идеальное место для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми.

"Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни", – считает медик Маниша Асиджа.

Местный Минздрав отметил у большинства заболевших высокую температуру, падение уровня тромбоцитов в крови и обезвоживание. Также у некоторых больных наблюдались симптомы, схожие с симптомами Денге, – сильная головная боль, высокая температура, тошнота, боль в мышцах и увеличение лимфатических узлов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что на юге Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной как "болезнь зеленых мартышек". Заразившийся скончался.

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