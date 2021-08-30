Россиян предупредили о появлении комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о появлении в стране комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень – в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", – уточняется в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость лихорадкой Западного Нила чаще всего фиксируется на европейской части страны. Более 80 процентов случаев приходится на Южный федеральный округ.

Болезнь у зараженных людей протекает в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях возможны менингит, менингоэнцефалит и острый вялый паралич.

Для защиты от кровососущих насекомых, которые могут быть переносчиками лихорадки, рекомендуется при посещении природных зон и водоемов носить защитную светлую одежду и использовать репелленты. На дачных участках необходимо избегать скопления воды, а жилище следует оградить защитными сетками на окнах.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Киеве зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз. Заражение ей возможно после укуса комара, а распространение – за счет круглых гельминтов.