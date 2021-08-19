В Киеве зафиксировали случаи опасного заболевания, распространяемого комарами

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С начала этого года в Киеве зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз. Об этом со ссылкой на данные украинского Минздрава сообщает портал Vesti.ua.

Заразиться можно после укуса комара, а распространяют болезнь круглые гельминты, способные поражать и людей, и животных.

Паразит способен мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров, избавиться от него можно только хирургическим путем.

Сообщается, что киевские врачи извлекли гельминтов в размере 7, 11 и 12 сантиметров из кисти рук и глаз.

В ноябре 2019 года медики в Московской области диагностировали дирофиляриоз у мужчины, который заболел после отпуска на Шри-Ланке, где его укусил комар. Из глаза пациента хирурги извлекли трехсантиметрового червя.