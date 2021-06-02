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Ученые бьют тревогу из-за вспышек грибковых инфекций, поражающих ткани человека

Везде, кроме Антарктиды: человечеству угрожает вспышка смертельной грибковой инфекции
наука

Ученые микологи предупреждают о вспышках грибковых инфекций, способных поражать организм человека. Заболевание характеризуется высоким уровнем летальности и сложностью ранней диагностики. Научный обозреватель Николай Гринько рассказывает, чем опасен Candida auris и сможет ли он стать причиной новой смертоносной эпидемии.

Фото: depositphotos/belchonock

О бедах, которыми грозит человечеству глобальное потепление, слышали все. И все равно большинству из нас кажется, что выглядеть это будет примерно так: среднегодовая температура повысится, а мировой океан затопит прибрежные города. На самом деле глобальное изменение климата таит в себе множество опасностей, о которых мы даже не задумываемся, и еще больше тех, о которых даже не подозреваем. Одна из них – эпидемия новых грибковых инфекций.

Различные грибки в той или иной форме присутствуют в организме любого человека. Но подавляющее большинство из них не способно нанести ощутимого вреда: во-первых, иммунитет здорового человека успешно с ними борется, а во-вторых, этим формам жизни мешает высокая температура нашего тела. Грибки вообще довольно редко атакуют млекопитающих: температура в районе 35–40°C выше нуля не очень комфортна для них, в таких условиях им трудно расти и размножаться. Поэтому, кстати, грибковые инфекции, которые все-таки случаются у людей, обычно поражают участки тела с самой низкой температурой. А уж внутренние органы подвергаются заражениям еще реже, поскольку постоянно омываются теплой кровью.

Но постепенное и очень плавное повышение температуры нашей планеты приводит к тому, что самые разные виды грибков вынуждены к нему адаптироваться: цепочка мутаций перестраивает их метаболизм так, чтобы выживать в более жарком климате.

Между тем средняя температура человеческого тела постепенно снижается: еще век назад нормальным считался показатель +37°C, а к сегодняшнему дню он снизился уже на 0,4°C. Все это приводит к тому, что наш защитный температурный барьер скоро может оказаться бессильным перед микозами и кандидозами – болезнями, вызванными грибками.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый (и самый опасный из известных) кандидат – грибок Candida auris. Впервые его обнаружили в 2009 году в ухе пожилой японской пациентки. Медикаментозное лечение оказалось бессильным, и женщине пришлось перенести несколько хирургических операций, в течение которых врачи удаляли пораженные ткани. К сегодняшнему дню ушной грибок (так переводится с латыни Candida auris) распространился почти по всем континентам, его пока не обнаружили лишь в Антарктиде. Опасность его в том, что у подавляющего числа зараженных болезнь протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме: невысокая температура, слабость, утомляемость – и выявить причину невозможно. Здоровый организм способен сопротивляться инфекции, но люди с пониженным иммунитетом внезапно оказываются в страшной опасности: смертность от Candida auris составляет до 60%. Патогенный грибок, попав в кровь, убивает двух из трех пациентов.

Возможно, картина не была бы такой пугающей, если б не сыграл свою роль еще один непредсказуемый фактор: пандемия коронавирусной инфекции, случившаяся в 2020 году. Внезапно почти у половины населения Земли оказался снижен иммунитет, и это дало Candida auris возможность ускорить распространение. Самое неприятное заключается в том, что грибок распространяется в больницах – именно там сконцентрированы пациенты с самым слабым иммунитетом. А эффективных способов борьбы пока не существует. Если с вирусами мы худо-бедно справляемся, то уничтожать патогенные грибки намного сложнее: строение их клеток очень близко к человеческим, уничтожение грибка наносит ощутимый урон и организму-носителю. Единственный действенный способ – это полная изоляция зараженных и тотальная дезинфекция помещений.

Микологи бьют тревогу: Candida auris захватывает планету, и способа остановить эту экспансию мы пока не знаем. Мало того, это далеко не единственный вид патогенных грибов, существенно расширивших ареал за последнее время из-за глобального изменения климата. Такими темпами повышение температуры и затопление городов скоро покажется нам мелочью. Хотя…

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Гринько Николай

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