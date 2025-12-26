Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:37

Политика

Путин заявил, что российская армия получает бесценный опыт в ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Российская армия получает абсолютно бесценный опыт в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по государственной программе вооружения.

Путин уверен, что полученный опыт в полной мере используется для формирования нового облика Вооруженных сил России (ВС РФ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий", – указал лидер страны.

Путин подчеркнул, что отечественный ОПК работает стабильно и обеспечивает ВС РФ необходимой техникой. При этом вооружения поставляются как в интересах подразделений, задействованных в СВО, так и в российских войсках в целом.

Ранее президент РФ заявлял, что в зоне проведения СВО находятся 700 тысяч российских бойцов. При этом в стране есть много добровольцев, которые желают заключить контракт на службу в армии, указал Путин.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, всего контракт на военную службу в РФ подписали уже примерно 417 тысяч человек.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика