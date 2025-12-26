Путин заявил, что российская армия получает бесценный опыт в ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Российская армия получает абсолютно бесценный опыт в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по государственной программе вооружения.

Путин уверен, что полученный опыт в полной мере используется для формирования нового облика Вооруженных сил России (ВС РФ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий", – указал лидер страны.

Путин подчеркнул, что отечественный ОПК работает стабильно и обеспечивает ВС РФ необходимой техникой. При этом вооружения поставляются как в интересах подразделений, задействованных в СВО, так и в российских войсках в целом.

Ранее президент РФ заявлял, что в зоне проведения СВО находятся 700 тысяч российских бойцов. При этом в стране есть много добровольцев, которые желают заключить контракт на службу в армии, указал Путин.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, всего контракт на военную службу в РФ подписали уже примерно 417 тысяч человек.

