Кремль сообщил о возвращении с СВО около 167 тысяч ветеранов боевых действий

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Около 167 тысяч ветеранов боевых действий вернулись из зоны проведения СВО, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

"Цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше", – цитирует Новикова ТАСС.

При этом техника, поставленная при участии Народного фронта в зону спецоперации, позволила уничтожить технику НАТО стоимостью свыше 3 миллиардов долларов. По словам Новикова, это вклад в победу людей, объединившихся для помощи бойцам СВО.

Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов. Лидер страны выразил уверенность в новых успехах армии России, которые будут достигнуты еще до конца года.

По последним данным, с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы освободили уже 94 тысячи квадратных километров территории.