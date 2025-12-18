Форма поиска по сайту

18 декабря, 17:05

Политика

ВС РФ освободили территорию площадью 94 тысячи квадратных километров с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С начала СВО российские войска освободили 94 тысячи квадратных километров, заявил генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года под контроль ВС РФ перешло свыше 6,3 тысячи квадратных километров. Кроме того, освобождено более 300 населенных пунктов.

Герасимов отметил, что за год потери ВСУ составили около 6,5 тысячи танков и боевых бронированных машин, а также 11,8 тысячи орудий и минометов. Помимо этого, потери в "живой силе" составили около 500 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин указывал, что текущий год стал важным этапом в решении задач СВО. ВС РФ завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Российские подразделения успешно переламывают соединения, которые прошли подготовку в западных военных центрах и были оснащены современной иностранной техникой и вооружениями.

Сюжет: Спецоперация на Украине
