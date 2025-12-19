Путин заявил, что в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сейчас находятся 700 тысяч бойцов. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"В большом количестве там представлены представители 90-х годов рождения", – отметил президент.

В свою очередь, Герой России Наран Очир-Горяев на прямой линии с президентом заявил, что люди, рожденные в 1990-е годы, являются основным костяком в зоне спецоперации.

"Они герои, на них можно равняться", – сказал он, отвечая на вопрос Путина о том, как себя проявляют молодые люди.

Глава государства в ходе своего выступления также подчеркнул, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Стратегическая инициатива полностью перешла в руки России после того, как вооруженные силы "вышибли противника с курской земли".

Путин выразил уверенность и в новых успехах российской армии, которые будут достигнуты на передовой до конца 2025 года.

