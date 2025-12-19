Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 15:57

Политика

Путин заявил, что в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сейчас находятся 700 тысяч бойцов. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"В большом количестве там представлены представители 90-х годов рождения", – отметил президент.

В свою очередь, Герой России Наран Очир-Горяев на прямой линии с президентом заявил, что люди, рожденные в 1990-е годы, являются основным костяком в зоне спецоперации.

"Они герои, на них можно равняться", – сказал он, отвечая на вопрос Путина о том, как себя проявляют молодые люди.

Глава государства в ходе своего выступления также подчеркнул, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Стратегическая инициатива полностью перешла в руки России после того, как вооруженные силы "вышибли противника с курской земли".

Путин выразил уверенность и в новых успехах российской армии, которые будут достигнуты на передовой до конца 2025 года.

Более 300 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ за 2025 год

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика