Эксперты рассказали, как вовремя выявить опасную "лесную" инфекцию

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный иммуночип, который позволяет своевременно определить, инфицирован ли человек передаваемым клещами боррелиозом, она же болезнь Лайма. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что боррелиоз нельзя предупредить с помощью вакцины, при этом переносит его почти каждый третий клещ. Определить болезнь по внешним признакам затруднительно: в отдельных случаях на коже в случайном месте может возникнуть красное пятно. Однако обычно симптомы начинают проявляться только спустя несколько недель после инфицирования, когда болезнь уже приобретает хроническую форму, поражает суставы, нервную систему и другие органы.

"Образование антител при боррелиозах происходит очень медленно и не в 100% случаев. Поэтому для оценки специфического иммунитета важно использовать чувствительные и специфические тесты для выявления антител ко многим белкам боррелий", – отметила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Созданный российскими специалистами иммуночип представляет из себя небольшой слайд из стекла или пластика, покрытый нитроцеллюлозой, на котором раздельно закреплены антигены или фрагменты белков возбудителя инфекции. С его помощью можно определить не только антитела к боррелиям (бактериям, вызывающим болезнь Лайма), но и их специфичность. При этом по сравнению с традиционными тест-системами такой анализ стоит дешевле и занимает меньше времени.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что за последние 20 лет россияне стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.

По его словам, последний пик заболеваемости пришелся на 1995 год. При этом он подчеркнул, что прививка от клещевого энцефалита все еще необходима, в особенности жителям Томской области и Сибири, где членистоногих из-за подходящего им климата больше всего.

