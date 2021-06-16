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Общество

13:55

Эксперт оценил ситуацию с заболеваемостью клещевым энцефалитом в РФ

медицина общество

Фото: depositphotos/sasel77

Главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что за последние 20 лет россияне стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Последний пик заболеваемости был в 1995 году. Потом статистика пошла на убыль. Специалисты связывают это с потеплением климата", – заявил специалист.

Эксперт считает, что прививка от клещевого энцефалита все еще необходима. По его словам, жителям Томской области, Сибири особенно важно вакцинироваться.

"Там инфицированных членистоногих больше и случаев заражения тоже. Причина – подходящий для клеща климат", – пояснил он.

Ранее ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, каким рекомендациям из интернета по удалению клещей не стоит верить.

"Городской стандарт": средство от клещей

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